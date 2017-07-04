Строители Волгограда обнаружили авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны сразу в двух районах города.

При проведении земляных работ на улице Менжинского в микрорайоне Спартановка была найдена фугасная авиабомба ФАБ-250. Еще один боеприпас, по предварительным данным ФАБ-100, был найден в Центральном районе на проспекте Ленина, сообщает novostivolgograda.ru.

Сейчас на местах обнаружения авиационных снарядов выставлено оцепление. В ближайшие дни для обезвреживания находок прибудет пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России. С начала лета это уже третий боеприпас, который обнаружили в ходе земляных работ в Волгограде. Ранее на улице Ушакова был обнаружен ФАБ-50.