Мара Багдасарян, получившая скандальную известность из-за гонок с полицией на Gelandewagen, устроилась на работу в компанию по продаже мясных и колбасных изделий ООО «Нучар» для погашения накопившихся у нее штрафов за нарушение ПДД. Организация принадлежит отцу стритрейсерши, бизнесмену Эльмару Багдасаряну.

Гонщица, лишенная решением суда прав на вождение автомобиля, отвечает в компании за работу с закупщиками. За свою деятельность она получает зарплату в размере 50 тыс. рублей, сообщает паблик Mash.

Багдасарян будет в течение года ежемесячно отчислять 15% от зарплаты на оплату штрафов, общая сумма которых составляет около 200 тыс. рублей, пишут «Дни.Ру».

Напомним, в отношении Мары Багдасарян в общей сложности возбуждены 72 дела об административных правонарушениях. Суд приговорил девушку к 595 часам обязательных работ. Однако Багдасарян пропустила несколько рабочих дней, а также оформила поддельный больничный лист.

Савеловский суд Москвы признал гонщицу виновной в уклонении от обязательных работ. Багдасарян приговорили к шести суткам ареста и взяли под стражу в здании суда.