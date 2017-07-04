В Брянске вынесен приговор двум женщинам, которые продали доверчивому пенсионеру две электрогрелки за 1,2 млн рублей. Обвиняемые получили по пять лет колонии.

В сентябре 2016 года злоумышленницы, представившись соцработниками, предложили пожилому человеку «приборы с нанотехнологиями» по цене 1 млн 174 тыс. 508 рублей. На самом деле это были обычные электрические грелки, которые стоят почти в 800 раз меньше, передает NASHBRYANSK.RU.

76-летний мужчина купил их для 51-летнего сына-инвалида, страдающего тяжелым психическим заболеванием. Женщины признаны виновными в мошенничестве, кроме реального срока им назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.