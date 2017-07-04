Замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков выступил с предложением создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. Свою инициативу Добряков выдвинул во вторник на заседании правительственной комиссии Татарстана.

«Необходимо создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. Кроме того, следует интегрировать систему ГЛОНАСС и тахографы в единую систему для удаленного контроля режима труда и отдыха водителей», — заявил Добряков. Его слова приводит пресс-служба правительства Татарстана.

Замначальника регионального главка подчеркнул, что в последние годы в сфере пассажирских перевозок в Татарстане наблюдается колоссальное количество нарушений.

«Дорожная трагедия в Заинском районе Татарстана указывает на необходимость принятия безотлагательных мер в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок», — добавил он.

Напомним, в минувшее воскресенье в Заинском районе Татарстана произошло ДТП, в котором столкнулись «КамАЗ», который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN, и пассажирский автобус Neoplan. В результате аварии автобус опрокинулся и загорелся, погибли четверо детей. Водитель грузовика не пострадал.