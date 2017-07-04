Два человека пострадали после столкновения экскаватора с припаркованным автомобилем в Курсе. Об этом сообщили в УГИБДД по Курской области.

Инцидент произошел в понедельник, 3 июля, возле дома 57 на Сумской улице. Экскаватор ехал по улице Сумская со стороны проспекта Клыкова в сторону Москвы и въехал в припаркованный автомобиль ВАЗ-21074, в результате чего тот врезался в стоявший впереди Volkswagen Jetta. Как сообщает KurskCity.ru, в момент столкновения между автомобилями стояли их водители 32 и 43 лет. Оба с травмами ног были госпитализированы. В результате столкновения ВАЗ получил повреждения багажника и заднего стекла.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.