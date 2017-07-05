Принимая кредитные решения, банк обрабатывает множество данных о заемщике в автоматическом режиме — в частности, анализирует анкетные данные клиента, его кредитную историю, частоту и размер зарплатных поступлений, данные об отчислениях в Пенсионный фонд, наличие судебных исков. Особо продвинутые банки используют также рейтинг заемщика у операторов сотовой связи, который складывается на базе качественных и количественных характеристик использования клиентом услуг сотовой связи, структуру трансакций по кредитным и дебетовым картам, местам совершения покупок, информацию из анкет, которые заемщик подавал в другие банки (через специализированный сервис бюро кредитных историй). Используется и другая информация — например, данные из социальных сетей и биометрические данные (цифровой код фотографии). Некоторые зарубежные банки применяют также информацию о частоте, длительности и даже темах разговора клиента со своим call-центром — по сути, всю доступную информацию о заемщике.

В цифровом мире клиентам становится всё сложнее исказить информацию о себе и сформировать для банка собственный портрет, отличный от реальности. На мой взгляд, в ближайшем будущем развитие сервисов геолокации позволит банкам с очень высокой точностью определять, действительно ли заемщик проживает и работает по тем адресам, которые указаны в анкете, и как его поведенческий профиль соотносится с той информацией, которую он о себе заявил. Все эти данные банк обрабатывает с помощью высокопроизводительных кредитных фабрик, способных за день с очень высокой точностью проанализировать несколько миллионов клиентов.

Для непосредственного принятия решений используются автоматизированные скоринговые модели, построенные с помощью математических методов обработки информации, законов эконометрики и статистики. Для обработки части неструктурированной информации банки уже начали использовать нейронные сети и методы машинного обучения (когда программа с помощью банковских аналитиков сама себя обучает принимать правильные решения всё лучше и лучше). По сути, сегодня ведущие банки имеют инструментарий кредитной обработки заявок клиентов, который практически невозможно обмануть, и тем не менее он продолжает совершенствоваться с нарастающей скоростью.

Для того чтобы повысить вероятность одобрения кредита и получить наиболее выгодные условия по его сумме, сроку и стоимости, клиентам необходимо придерживаться нескольких простых принципов. Во-первых, иметь кредитную историю, не допускать просрочек платежей, расплачиваться кредитными и дебетовыми картами того банка, где вы собираетесь кредитоваться, иметь на депозите в банке-кредиторе хотя бы небольшой объем собственных сбережений, стараться досрочно гасить кредиты, не сообщать противоречивую информацию о себе в разные банки, не менять часто номер своего мобильного телефона и телефонного оператора.

Прежде всего от соблюдения этих принципов зависит вероятность одобрения кредита. Но это не самое главное. Главное — то, по какой цене (процентной ставке) вы получите кредит. Разброс ставок у крупнейших игроков может быть от 5 до 10 п.п. в рамках одного продукта. Здесь действует простое правило: чем лучше риск-рейтинг заемщика — тем дешевле банк предложит кредит. И наоборот.

Повышение степени автоматизации банковских процессов и доступности всё большей номенклатуры данных для анализа, по моему мнению, в ближайшем будущем (2–3 года) приведет к полному отказу от ручного андеррайтинга при принятии кредитных решений. Качество статистических моделей станет настолько высоким, что ни один сотрудник не сможет превзойти машину в части определения вероятности дефолта заемщика даже по той категории клиентов, по которой у банка будет минимум собственной информации, связанной с историей взаимоотношений клиента и банка. Как во времена промышленной революции станки заменили труд рабочих, так и сейчас сложные математические алгоритмы заменят банковских андеррайтеров. Если продвинуться немного вперед, к горизонту 5–10 лет, — то к этому времени, я думаю, самообучающиеся нейронные сети заменят и банковских аналитиков, разрабатывающих сейчас скоринговые карты и алгоритмы принятия кредитных решений, так как качество и скорость работы автономных нейронных сетей будут существенно превосходить человеческий интеллект.

Автор — член правления ВТБ24

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