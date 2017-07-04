Новую модель военного мотоцикла марки «Иж» концерн «Калашников» планирует показать на выставке «Армия-2017», которая пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот». Всего моделей должно быть три.

Модели мотоциклов разработаны с учетом специфики силовых структур. Колясок к ним не предусмотрено, зато предполагается отсек для автомата. Как сообщает ИА «Сусанин», разработка предполагает модели разной проходимости.

Эксперты также отмечают, что дешевле для концерна будет сделать двигатель китайским, а всё остальное российским. Предположительно мотоцикл оценивается в 150 тыс. рублей. Ранее в военных целях был выпущен только мотоцикл «Урал» на Ирбитском мотоциклетном заводе.