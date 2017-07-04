Россия и Китай считают необходимым создать в рамках ООН международный свод правил управления интернетом. Такая идея озвучена в совместном заявлении двух стран, которое было принято по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Стороны прилагают усилия для создания в рамках ООН основанного на принципах справедливости и равенства свода международных правил управления сетью интернет», — говорится в документе.

В соглашении также подчеркивается, что РФ и КНР выступают против использования сети интернет «для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва общественного порядка, разжигания враждебных настроений на межнациональной, межрасовой или межконфессиональной почве, разрушения системы государственного управления».

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин встретился в Кремле с китайским лидером Си Цзиньпином.

По итогам визита планируется утвердить план действий по реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017–2020 годы.