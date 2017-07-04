Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Уфы, обвиняемого в нападении на бригаду врачей скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Следствием установлено, что в мае текущего года обвиняемый вызвал врачей своему другу. Мужчины совместно распивали спиртные напитки, и в какой-то момент один из них подумал, что его товарищу стало плохо. Тогда мужчина вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие по адресу вызова медики сообщили, что мужчина просто крепко спит, однако его мужчина настаивал на оказании медицинской помощи спящему приятелю.

Когда медики попытались покинуть квартиру, мужчина начал угрожать одному из врачей, размахивая ножом. После того, как медики вышли из квартиры обвиняемого, нетрезвый мужчина догнал их и ударил одного из медиков в грудь.

Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в районный суд Уфы для дальнейшего рассмотрения по существу, передает «МедиаКорСеть».