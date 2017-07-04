СК РФ по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по факту проведения незаконных абортов в одной из хабаровских больниц. Об этом сообщили в прокуратуре Индустриального района города.

Поводом для разбирательства послужило обращение министерства здравоохранения Хабаровского края по поводу действий медработников гинекологического отделения КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11». В ходе проверки были выявлены факты организации сотрудниками гинекологического отделения медучреждения незаконного прерывания беременности пациенткам на сроках более 12 недель при отсутствии медицинских или социальных показаний к проведению абортов, сообщает ИА «AmurMedia».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления «Совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства».