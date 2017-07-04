Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ приобрело так называемые «панамские документы». В данных материалах содержатся сведения об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров.

Как пишет немецкое издание Bild, покупку профинансировало главное финансовое управление федеральной земли Гессен.

Ведомство должно изучить материалы «панамского досье» на предмет уклонения от уплаты налогов.

Если будет достаточно оснований для продолжения дела, то расследование будет вести генпрокуратура Франкфурта-на-Майне, уточнило издание.

В начале апреля 2016 года в СМИ были опубликованы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждается, свидетельствуют о причастности ряда политиков к офшорным схемам.

В «панамском досье» фи­гу­ри­ру­ют дан­ные о сдел­ках и оф­шо­рах 12 действу­ю­щих и быв­ших ми­ро­вых лидеров, а также данные о 128 политиках и 29 мил­ли­ар­де­рах из спис­ка Forbes.