Жителю Олекминского района Якутии грозит до пяти лет лишения свободы за угрозы физической расправы в отношении инспектора по пропаганде дорожного движения. Расследование уголовного дела о преступлении против порядка управления уже закончено и передано в суд.

По данным следствия, 13 июня 2017 года на улице Спасской в городе Олекминске произошло ДТП. Водитель автомобиля, виновный в аварии, с места происшествия скрылся. Как сообщает ИА SakhaNews, 36-летнего нарушителя через некоторое время задержали и доставили в отделение, где поместили в кабинет инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения.

Сотрудница ведомства включила служебную видеокамеру и принялась разъяснять права привлекаемому к административной ответственности. Мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не понравилась видеосъемка, и он высказал угрозы в адрес инспектора. О случившемся сотрудница отделения ГИБДД ОМВД РФ по Олекминскому району доложила руководству.