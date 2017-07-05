«Национальная Медиа Группа» (НМГ) в партнерстве с «СТС Медиа» подписала меморандум о сотрудничестве с крупнейшей китайской телекорпорацией Huace Film & TV. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе НМГ. Подписание документа состоялось на открывшемся в Москве Российско-китайском медиафоруме.

Теперь НМГ и Huace Film & TV станут совместно работать над производством контента для телевидения России и Китая. Кроме того, они будут обмениваться уже готовыми телепередачами и сериалами, которые предварительно адаптируют для национального зрителя.

Huace Group (Zhejiang Huace Film & TV Co. Ltd.) — крупнейший частный производитель кино и телевизионного контента в Китае. Ежегодно компания выпускает более тысячи эпизодов сериалов, кино и телешоу.

— Объединяя усилия с мировыми лидерами по производству и дистрибуции контента, мы даем импульс развития медиаотрасли в России. Китайский медиабизнес уникален, и обмен опытом позволит нам обогатить индустрии двух сторон, — заявила генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов выразил уверенность, что объединение усилий позволит компаниям достичь еще больших успехов как на собственных рынках, так и на международной арене.

— Я рад, что лидеры развлекательного телевидения двух стран, «СТС Медиа» и Huace Film & TV, решили идти по пути совместного развития. Для «СТС Медиа» это станет беспрецедентным опытом и возможностью выхода как на рынок Китайской Республики, так и на другие азиатские рынки с помощью китайского партнера, — отметил Вячеслав Муругов.

Высоко оценили потенциал сотрудничества с ведущими российскими медиакомпаниями и китайские представители.

— Я очень рада, что Huace Group заключила соглашение о стратегическом партнерстве с «СТС Медиа» и НМГ во время Третьего российско-китайского медиафорума. Это начало большого сотрудничества, которое принесет российским партнерам и Huace Group успех в ближайшем будущем, — заявила основатель Huace Group мадам Жао Ифанг.

Третий Российско-китайский медиафорум собрал в Москве более 120 руководителей ведущих СМИ двух стран. Помимо совместных проектов они обсуждают самые актуальные вопросы современной журналистики. Главная тема форума — роль средств массовой информации в реализации новых перспектив сотрудничества России и Китая.