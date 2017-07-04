«Газпром» нарастил добычу газа в первом полугодии 2017 года на 36,2 млрд (18,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер во вторник в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Миллера, увеличение объемов добычи связано с ростом потребления газа на внутреннем рынке. «Рост потребления газа населением составил 4,6%, электроэнергетикой — 9,5; 20,6% — агрохимия, 28,2% — это металлургия, и в итоге средний процент — 9,7 и прирост — 11,2 млрд», — уточнил он. Миллер считает, что данная статистика свидетельствует об экономическом росте в этих отраслях.