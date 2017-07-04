Массовые очереди возникли на железнодорожной станции Весенняя в подмосковном Климовске. Причиной стали новые билетные терминалы, которые еще не прошли оформление в налоговой службе.

Как сообщает ресурс «Подмосковье сегодня», автоматы по продаже билетов не работают, а на самой станции у касс возникло столпотворение. Ситуация не улучшилась даже после того, как администрация станции приняла решение об открытии дополнительного билетного окна.

Агентство отмечает, что новые билетные аппараты Центральная пригородная пассажирская компания установила на всех станциях Московской области.