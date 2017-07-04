Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин поручили правительствам стран подготовить и подписать до конца года пакет документов по четырем проектам «Росатома» в КНР, заявил глава компании Алексей Лихачев.

По его словам, в данный момент идет подготовка юридических документов, межправительственного соглашения, которое будет касаться четырех проектов. Лихачев отметил, что лидеры стран дали поручения кабинетам министров подготовить пакет документов по этим вопросам для подписания до конца года.

«Четыре темы. Строительство седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС по российскому дизайну, это работа по поставке ретегов, это работа по взаимодействию с китайской стороной по достройке быстрого реактора и о выделении площадки для новых блоков, помимо Тяньваньской дополнительной станции», — сказал Лихачев журналистам.

Ранее стало известно, что «Росатом» намерен в ближайший месяц подписать контракты по строительству пятого и шестого блоков АЭС Куданкулам в Индии. Также обсуждается возможность совместных проектов с Японией.