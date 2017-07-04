В отношении экс-руководителя администрации Щепкинского сельпо Ростовской области возбуждено уголовное дело. Чиновник подозревается в махинациях с землей на несколько миллионов рублей.

По версии следствия, мужчине помогали подельники. Был оформлен на инвалида участок земли площадью 3 тыс. кв. м. Это является основанием для передачи земли в аренду без торгов. Однако на самом деле инвалид не имел права на участок, отмечает RostovGazeta.

Тем не менее земля была оформлена в его собственность, затем злоумышленники поделили ее и продали по цене свыше 2 млн рублей. В деле насчитывается еще семь аналогичных эпизодов. Бывшему главе сельпо грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.