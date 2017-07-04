Большая палата Страсбургского суда по правам человека решила не пересматривать дело об усыновлении детей из РФ гражданами США.

Коллегия большой палаты не стала давать ход ходатайствам о пересмотре ранее принятого решения запрета на усыновление гражданами Америки детей из России, передает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение пресс-службы суда.

Решение о дискриминационном характере запрета на усыновление детей из России гражданами США входило в число просьб о направлении в Большую палату.

Запрос «был подан как заявителями, так и правительством России», отмечается в сообщении.

Таким образом по правилам процедур Суда решение окончательно утверждено.

В решении, опубликованном 17 января 2017 года, Европейский суд заявил, что запрет на усыновление российских детей американцами привел к незаконной дискриминации. Согласно Европейской конвенции по правам человека, со дня принятия решения ЕСПЧ любая из сторон в течение трех месяцев может, в исключительных случаях, потребовать передачи дела Большой палате Суда.