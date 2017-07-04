ЕСПЧ не стал пересматривать запрет на усыновление детей из РФ
Большая палата Страсбургского суда по правам человека решила не пересматривать дело об усыновлении детей из РФ гражданами США.
Коллегия большой палаты не стала давать ход ходатайствам о пересмотре ранее принятого решения запрета на усыновление гражданами Америки детей из России, передает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение пресс-службы суда.
Решение о дискриминационном характере запрета на усыновление детей из России гражданами США входило в число просьб о направлении в Большую палату.
Запрос «был подан как заявителями, так и правительством России», отмечается в сообщении.
Таким образом по правилам процедур Суда решение окончательно утверждено.
В решении, опубликованном 17 января 2017 года, Европейский суд заявил, что запрет на усыновление российских детей американцами привел к незаконной дискриминации. Согласно Европейской конвенции по правам человека, со дня принятия решения ЕСПЧ любая из сторон в течение трех месяцев может, в исключительных случаях, потребовать передачи дела Большой палате Суда.