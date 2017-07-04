Минимальная стоимость пачки сигарет во Франции возрастет в 2018 году до €10, сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп во вторник в ходе своего выступления в нижней палате французского парламента.

«Каждый год во Франции табак становится причиной 80 тыс. смертей. Постепенно мы доведем цену пачки сигарет до €10», — пояснил Филипп.

Ранее глава Минздрава Франции Аньес Бузин направила премьеру предложение о том, что минимальная цена пачки при розничной продаже в 2018 году должна составлять €10. Сейчас сигареты на французских прилавках можно купить за €7. С начала текущего года в табачных киосках Франции могут продаваться только «обезличенные» пачки — зеленого цвета без индивидуального дизайна и с использованием единого шрифта для названий сигарет.