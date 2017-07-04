Почти 30 документов подписано 4 июля в Москве по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В частности, стороны определили срок запуска газопровода «Сила Сибири» в 2019 году. Кроме этого, главы двух государств приняли совместное заявление о дальнейшем углублении отношений, всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии и утвердили план действий по реализации договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2017–2020 годы. Была также достигнута договоренность о создании организации, которая займется локализацией производства высокоскоростных поездов в России.

Накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин провели неформальный ужин. А 4 июля переговоры начались со встречи глав государств в узком составе. Китайский лидер отметил, что с российским президентом встречается чаще, чем с другими мировыми лидерами. По подсчетам китайской стороны, главы двух держав виделись уже 22 раза.

После короткой беседы состоялась церемония вручения Си Цзиньпину ордена Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между народами Китая и России.

— Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дорогой друг, вы всегда были и остаетесь последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга, — сказал Владимир Путин, вручая высший орден Российской Федерации.

Он напомнил, что свой первый зарубежный визит в качестве главы Китая в 2013 году Си Цзиньпин совершил именно в Россию, а «такие дружеские жесты дорогого стоят». Также Владимир Путин отметил, что Си Цзиньпин лично определял некоторые внешнеполитические аспекты политики Пекина и вносил вклад в реализацию различных проектов в экономике, культуре и энергетике.

Китайский лидер поблагодарил за оказанную честь, ответив, что это не только награда лично для него, но и отражение «большого внимания российской стороны к развитию китайско-российских отношений».

— Это показывает искреннее чувство дружбы российского народа к китайскому народу. Пользуясь случаем, хотел бы сердечно поблагодарить президента Владимира Путина лично, также дружеский российский народ, — сказал лидер КНР.

После награждения состоялся обед с участниками делегаций двух стран. Гостям подали крем-суп из сморчков, оладьи с черной икрой, а на десерт — российское мороженое, которое очень нравится Си Цзиньпину. Об этом он сам сказал на встрече с Владимиром Путиным в Ханчжоу в прошлом году, на которую российский президент привез целую коробку мороженого из России.

Экономика, и не только

Перед заявлением для прессы состоялась церемония подписания документов. Так, «Газпром» и китайская компания CNPC назвали дату начала поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» — 20 декабря 2019 года, об этом сообщил глава российской корпорации Алексей Миллер. «Группа Синара» и корпорация «СиЭрЭрСи Чанчунь» договорились о создании структуры по локализации на территории России производства китайских высокоскоростных поездов. Российский фонд прямых инвестиций и Китайская инвестиционная корпорация докапитализируют российско-китайский фонд на $1 млрд. РФПИ и Госбанк развития Китая договорились о создании фонда РФ и КНР для инвестиций в национальных валютах, что упростит китайским партнерам инвестиции в российскую экономику. Всего в ходе визита председателя КНР в Россию компании двух стран заключили коммерческие соглашения на сумму $10 млрд.

Владимир Путин назвал прошедший визит Си Цзиньпина ключевым для российско-китайских отношений в этом году. Делая заявление для прессы, лидеры стран сообщили, что намерены координировать внешнюю политику. Уже на этих переговорах обсуждалась ситуация на Корейском полуострове, сирийский кризис и борьба с терроризмом. Владимир Путин сообщил, что стороны договорились «активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений США и Республики Корея».

Цифры говорят за себя

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал «Известиям», что китайский бизнес — лидер по инвестированию в дальневосточные регионы РФ. По данным чиновника, китайские инвестиции уже превысили $3 млрд. Китайские компании вкладываются в различные отрасли: транспорт, логистику, аграрный сектор, нефтехимию, переработку природных ресурсов.

До встречи с Владимиром Путиным китайский лидер провел переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Си Цзиньпин выразил надежду на то, что его визит позволит укрепить партнерские отношения между странами, и назвал Россию приоритетной страной в китайской внешней политике. Дмитрий Медведев в ответ сообщил, что намерен посетить КНР в этом году.

По данным ФТС России, за прошлый год российско-китайский товарооборот достиг $66,1 млрд. Российский экспорт в Китай снизился и составил $28 млрд, импорт — $38,1 млрд. По словам Си Цзиньпина, товарооборот между двумя странами по итогам 2017 года может превысить $80 млрд. За первые четыре месяца нынешнего года он показывает уверенный рост — на 37% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом российский экспорт в Китай увеличился на 46,2%, а импорт из Китая — на 12,3%. В структуре российского экспорта в Китай основная доля поставок приходится на минеральные продукты (в основном топливно-энергетического комплекса), оборудование и транспортные средства. Также мы поставляем в Поднебесную продукцию химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.