Столичная прокуратура начала проверку по факту массовой задержки рейсов авиакомпании Bulgaria Air. Об этом сообщил сайт Генпрокуратуры РФ.

Как отметили в надзорном ведомстве, прокуратура собирает материалы о предоставленных пассажирам услугах для направления информации в компетентный орган государственной власти для принятия решения.

Отмечается, что в период с 30 июня по 3 июля в аэропорту Шереметьево задержано порядка 20 рейсов авиакомпании Bulgaria Air, а также установлены факты неоказания гражданам необходимых услуг. Также зафиксирована задержка двух рейсов 4 июля той же авиакомпании, сообщает «Интерфакс».

Из-за задержек рейсов в аэропорту Бургаса в Болгарии в выходные застряли более 200 туристов, ожидающих вылета в Россию. В ночь на вторник пожаловались на задержки и пассажиры Bulgaria Air, ожидавшие вылета из Шереметьево.

Ранее в минувшие выходные и в понедельник Bulgaria Air сообщала о том, что причина задержек рейсов заключается в неблагоприятных погодных условиях в столице. Кроме того, авиакомпания выполняет отмененную полетную программу в Бургас авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Как сообщает сетевое издание m24.ru, в столице приземлился рейс из Бургаса в Москву, задержанный на 15 часов. На его борту прилетели 180 человек. По словам гендиректора туроператора «Солвекс» Димитъра Цонева, компания Bulgaria Air пообещала наладить свою работу с туристами в течение дня.