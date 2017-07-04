Работа Керченской переправы остановлена. Причина — сложные погодные условия.

В пресс-службе «Морской дирекции» туристам советуют отложить свои поездки до улучшения ситуации. Там уточнили, что ориентировочно работа переправы возобновится в 20 часов по местному времени, передает ИА «Крыминформ».

Накануне республиканское МЧС выпустило экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий. В частности, до конца дня во вторник из-за прохождения холодного фронта на полуострове не исключены сильные ливни, грозы, град и ветер порывами до 25 м/с.

МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности во время непогоды: во время сильного ветра плотно закрывать окна домов, с балконов убрать незакрепленные предметы, на улицах держаться подальше от рекламных щитов и металлических конструкций, деревьев, вывесок, дорожных знаков и линий электропередачи.