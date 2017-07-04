Капитальный ремонт моста, пролегающего через реку Баланда в Саратовской области, обойдется примерно в 80 млн рублей, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной документации, подрядчику предстоит обустроить дорожные покрытия из сборных шестигранных железобетонных плит, провести сборку стальных подмостей и пирсов, разработку грунта и многое др. Работы будут вестись в течение 1,5–2 лет.

Завершить работы над проектом необходимо до 31 июля следующего года. Готовый объект планируется сдать в эксплуатацию в конце августа 2018 года, передает ИА «Взгляд-инфо».