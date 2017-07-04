С 3 по 8 июня в государственных медицинских учреждениях Новгородской области действует мораторий на проведение абортов. Среди причин такой операции жительницы региона чаще всего называют неуверенность в партнере (33,7%), материальные трудности — (31%), нежелание иметь детей, болезни, усталость от материнства. Как передает «Новгород.ру», в прошлом году в результате искусственного прерывания беременности по желанию женщин на свет не появилось 2462 ребенка.

Самая передовая страна по минимальному количеству абортов — Голландия. Если в России на 1 тыс. женщин детородного возраста приходится 40 абортов, то там — всего 3–5.

Таких показателей Голландии удалось достичь благодаря организации абортных клиник, где беременность прерывается на высоком медицинском уровне, а в дальнейшем идет профилактика последующего аборта (за счет просветительской работы и гормональной терапии).