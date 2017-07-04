Министерство иностранных дел Российской Федерации и Министерство иностранных дел Китая выпустили совместное заявление по проблемам Корейского полуострова, в котором призвали КНДР воздержаться от ядерных испытаний, а США и Республику Корею — от проведения совместных учений.

«КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея — соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений», — говорится в заявлении внешнеполитических ведомств двух стран.

В документе также отмечается, что противостоящим сторонам необходимо сесть за стол переговоров и совместно с мировым сообществом установить на полуострове мир и безопасность.