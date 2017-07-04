На 78-м году жизни скончалась выдающийся кинодраматург, супруга и соавтор режиссера Алексея Германа-старшего Светлана Кармалита. О последних днях ее жизни «Известиям» рассказал сын великой пары Алексей Герман-младший.

— Алексей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как произошло трагическое событие.

— Врачи ее реанимировали, реанимировали, и …. В 14.00 мамы не стало. Вы знаете, она просто переработала. Она не щадила себя, очень много трудилась, занималась «Ленфильмом». Мама жила без выходных. А еще ее очень ранило известие о смерти художника киностудии «Ленфильм» Владимира Светозарова — она переживала за коллегу, с которым много лет ее связывали и рабочие, и дружеские отношения, переживала за его семью, не спала (работал над фильмами «Собачье сердце», «Кукушка», «Идиот». — «Известия»). Он скончался 1 июля. Мама всех обзванивала, оповещала, организовывала траурные мероприятия...

— Светлана Игоревна хотела помочь семье друга?

— Конечно. Даже звонила председателю законодательного собрания Санкт-Петербурга, чтобы помогли с похоронами. Хлопотала за выделение участка. И после такого перенапряжения сама не выдержала. У нее произошел инсульт. Уж очень она волновалась...

— Врачи не смогли ей помочь?

— Ее положили в реанимацию. Врачи несколько дней боролись за нее. Но так как у нее было шунтирование на сердце, а также различные недуги, она скончалась в больнице. Всё из-за перенапряжения. Маму очень беспокоила судьба «Ленфильма». Она была главным редактором студии. Несмотря на свой возраст, она очень много работала.

— Что входило в ее обязанности на «Ленфильме»?

— Отбирала сценарии. А несколько дней назад она вернулась из Москвы с питчинга Министерства культуры. Мама долго готовила свое выступление на этом ответственном мероприятии. Плюс она готовила несколько проектов для «Ленфильма». До сих пор на ее рабочем столе лежит стопка сценариев, которые она читала. Ей была небезразлична судьба молодых кинематографистов. Она помогала студентам. И в итоге — перенапряглась, к великому сожалению. Всю жизнь она отдала кино и «Ленфильму».

Справка «Известий»:

Светлана Кармалита окончила филологический факультет МГУ в 1965 году. Работала в библиотеке Института языкознания СССР, корреспондентом «Литературной газеты». С 1975 года — на «Ленфильме». Вместе с Алексеем Германом стояла у истоков «Мастерской первого и экспериментального фильма». Светлана Игоревна написала сценарии фильмов «Садись рядом, Мишка!», «Торпедоносцы», «Жил отважный капитан», «Мой боевой расчет», «Сказание о храбром Хочбаре», «Гибель Отрара», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом». За свою творческую деятельность Светлана Кармалита была удостоена множества наград, среди которых Государственная премия СССР и звание заслуженного деятеля искусств РФ.