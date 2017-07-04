В Донецке предотвратили серию терактов на рэп-фестивале «Лава Фест», который прошел 1 июля, сообщает РЕН ТВ.

«Уже после концерта к нам зашел Александр Захарченко и сказал, что сотрудники милиции, которые стояли на пропускных пунктах, сработали хорошо. Были задержаны несколько человек, пытавшихся пронести на стадион взрывчатку. Если не ошибаюсь, около 8 кг тротила», — рассказал телеканалу один из участников фестиваля — Ричард Семашков (Рич).

В фестивале приняли участие такие известные исполнители, как Птаха, Хаски, Рем Дигга, Скептик и другие, а также музыканты из самих ЛНР и ДНР. Мероприятие собрало почти 8 тыс. зрителей.