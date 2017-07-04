Два легковых автомобиля столкнулись в Благовещенске. Один из автомобилей перевернулся. От столкновения пострадали четыре человека. Два водителя и два пассажира были госпитализированы.

По предварительным данным, ДТП произошло в районе улиц Шимановского и Мостовой. Автомобиль Toyota Wish двигался по улице Шимановского. По Мостовой ехала Toyota Corona, в которой находились водитель и два пассажира. Как сообщает ИА «Амур.инфо», в результате столкновения автомобиль Toyota Wish перевернулся.

После госпитализации всех пострадавших, на место аварии прибыл пожарный расчет. Он смоет с асфальта технические жидкости, которые натекли из поврежденных машин.