Зоозащитники из приюта-передержки для диких животных рассказали, куда делся бобер, найденный накануне в центре Калининграда на площади Победы. По словам волонтера Светланы, бобра отпустили в водоем в Зеленоградском районе.

Ему дали имя Антон, сообщает «Клопс.Ru». По словам зоозащитников, бобер был огромного размера, он весил около 20 кг. При этом вел себя тихо на всем пути к водоему. А потом еще и не хотел выходить из переноски.

Как ранее писали «Известия», дикого бобра поймали накануне в центре Калининграда на парковке у торгового центра. Животное находилось под машиной. Его заметил наряд ППС. На место происшествия вызвали МЧС.

По словам руководителя отдела охраны и использования объектов животного мира департамента лесного хозяйства Михаила Иванова, это далеко не первый подобный случай. В черте города есть ручьи и речки. По ним бобры передвигаются и в конечном итоге попадают в западню.