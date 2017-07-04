Платья, перья, котелки: показ новой коллекции Chanel
Показ Chanel — традиционно центральное событие на Неделе высокой моды
Новая коллекция марки вдохновлена классическим французским шиком
Декорации подиума, установленного в здании Гран Пале в Париже
Модель во время показа
Твид традиционно стал одним из ключевых материалов в новой коллекции марки
Впервые Карл Лагерфельд возглавил модный дом Chanel в 1993 году. Именитому модельеру удалось сохранить неповторимый стиль Мадемуазель Коко
При этом Лагерфельду удалось привнести в стиль марки современные мотивы
Вечерние платья Chanel из коллекции осень/зима-2017/18
В основу коллекции легли самые женственные фасоны моды различных эпох
Классические силуэты Лагерфельд разбавил эксцентричными деталями — розанами, рюшами, объемными перьями
Элегантные шляпы — неотъемлемая часть осенне-зимней коллекции марки
Карл Лагерфельд славится умением превратить модный показ в красочное шоу
После показа к зрителям вышел сам модельер