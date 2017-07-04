Регулярные пассажирские автобусные перевозки из Краснокаменска и Забайкальска в Маньчжурию возобновляются с 4 июля. Осуществлять перевозки с российской стороны будет АО «Читаавтотранс» и автотранспортные компании «Шунь Да» и «Цзиньцяо».

По словам начальника отдела транспорта министерства территориального развития Забайкальского края Вадима Антипьева, возобновление регулярных перевозок сыграет огромную роль, как в реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, так и в развитии приграничного сотрудничества региона с приграничным городом Маньчжурия, сообщает Сибирское агентство новостей.

Стоимость проезда из Краснокаменска в одну сторону составит 650 рублей, а из Забайкальска — 450 рублей.

Проезд по обоим направлениям будет бесплатным для инвалидов первой группы и участников ВОВ. Детям до 5 лет полагается скидка 50 %.