В Петербурге на Балтийском заводе, на строящейся плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», возникло возгорание. Распространение огня остановили на площади 16 кв. м.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах информирует, что атомные реакторы на станции еще не установлены, а топливо не загружено.

В настоящее время пожар локализован на площади 16 кв. м. «Пострадавших, по предварительным данным, нет. Идет тушение», — заявил источник.

По его словам, обстановка находится под контролем. Официальным подтверждением этой информации СМИ пока не располагают.

«Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая АЭС. Она создается для энергоснабжения Чукотки.