Тонущую в реке собаку спасли сотрудники МЧС на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 4 июля в районе Крутицкой набережной напротив дома 17А. очевидец сообщил о том, что в Москва-реке находится собака, которая не может самостоятельно добраться до берега, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Спасатели сумели оперативно среагировать и поднять собаку на борт катера, после чего выпустили на берег. Как сообщает «Дни.Ру», жизни животного ничто не угрожает.