Власти Финляндии покупают у России помещения в здании на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, где сейчас расположен Дом Финляндии, сумма сделки составляет 508,1 млн рублей.

Продажа помещений производится в рамках укрепления взаимодействия между Россией и Финляндией в области культуры, образования и предпринимательства.

«Заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский подписал соглашение о продаже помещений в здании Дома Финляндии в Санкт-Петербурге. По условиям соглашения правительство Финляндии покупает помещения общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров за 508,1 млн рублей», — сообщает Минэкономразвития.

Нынешний Дом Финляндии в Петербурге был построен в 1847 году по проекту архитектора Гаральда Боссе. Дом известен тем, что в нем в 1890-1918 годах жил экономист Николай Даниэльсон.

Дом Финляндии является центром финской культуры, науки и бизнеса. В здании расположены Институт Финляндии, представительства крупнейших городов страны, финская школа, Финско-Российская торговая палата и другие учреждения.