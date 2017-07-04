Власти Британской Колумбии в Канаде выдали восьмимесячному ребенку медицинскую карту, в которой не указан пол ребенка. На этом настоял один из родителей младенца, сообщает издание Time.

В документах Сили Атли в графе «пол» появилась латинская буква U, что может означать либо «неопределенный», либо «неустановленный». Таким образом, этот малыш станет первым человеком без определенного пола.

По словам родителя ребенка, трансгендера Кери Доти, который не называет себя мужчиной или женщиной, а употребляет местоимение «они» по отношению к себе и ребенку, это сделано для того, чтобы отпрыск самостоятельно определился с полом в будущем, сообщает телеканал «360».

Доти входит в организацию Gender-Free ID Coalition, отстаивающую в канадских судах право ребенка на «неопределенный пол» в документах при рождении.

Пока чиновники Британской Колумбии отказываются выдать Сили Атли свидетельство о рождении без гендерной отметки.