Мировой судья Благовещенского городского судебного участка рассмотрит уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 28-летним врачом-отоларингологом одной из частных медицинских клиник.

В ходе следствия установлено, что житель Благовещенска обратился в одну из частных клиник с головными болями и затрудненным носовым дыханием. Медик поставила мужчине диагноз и провела операцию, не учитывая отягощающий анамнез. В результате неправильно выбранной врачом техники операции и отсутствия эндовидеонаблюдения, 23-летний мужчина ослеп на правый глаз без возможности восстановить зрение, сообщает ИА «Амур.инфо».

Уголовное дело возбудил муниципальный отдел МВД России «Благовещенский». Сейчас врачу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет либо принудительные работы. Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Благовещенске», обвиняемой также могут запретить заниматься профессиональной деятельностью в течение трех лет.