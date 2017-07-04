Посол США в Российской Федерации Джон Теффт покинет свой пост осенью этого года, сообщила руководитель дипмиссии Линн Трейси во вторник на приеме по случаю Дня независимости США.

«Посол Джон Теффт и его супруга Мариэлла осенью покинут свой пост», - заявила Трейси. Глава дипмиссии подчеркнула, что Теффт принял пост в трудный период отношений между двумя странами. «Сейчас сложный период между странами, но мне посчастливилось работать рядом с послом Теффтом, и я каждый раз видела непревзойденного профессионала, который пытался наладить понимание между РФ и США»,- поделилась Трейси.

Супруга посла получила благодарственное письмо от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Джон Теффт, в свою очередь, сказал, что будет скучать по многочисленным друзьям в России.

«Спасибо и до свидания», - сказал по-русски 67-летний дипломат.