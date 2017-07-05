В последние годы киноиндустрия особенно часто выпускает ремейки и сиквелы . Вот буквально недавно Московский кинофестиваль закрылся фильмом «Роковое искушение» Софии Копполы — ремейком картины «Обманутый» Дэна Сигала 1971 года, где снимался еще молодой Клинт Иствуд.

Что и говорить про бесконечные франшизы, доминирующие в прокате, — «Пираты Карибского моря», «Мумия»... Да и у нас периодически выходят подобные проекты. Вспомним хотя бы ремейки всенародно любимых «Иронии судьбы» и «Служебного романа» Эльдара Рязанова.

К идее продолжения сюжетной линии известных картин можно относиться по-разному. Я считаю, что любое продолжение имеет право на жизнь, но только в том случае, если у режиссера это получилось по-настоящему интересно, талантливо.

Вопрос в том, как определить еще до запуска проекта, получится ли? Успех никогда нельзя предугадать лишь по замыслу. Идеи могут быть прекрасные и разнообразные, воплощение в жизнь — как бездарным, так и блестящим.

Конечно, всегда можно снять фильм о событиях, которые произошли задолго до показанных в оригинальной картине или же, наоборот, после них. Однако в конечном счете даже не сюжет является определяющим. Успех картины в большей степени зависит от масштаба дарования режиссера.

Если бы мне предложили принять участие в ремейке, я бы сначала внимательно прочел сценарий и не стал бы сразу соглашаться только из-за того, что это продолжение любимой зрителями картины. Мало ли какое можно сделать продолжение.

Именно мастер, художник, который взялся за съемки, может сделать из любого сюжета как шедевр, так и неудачную работу. И, конечно, яркие персонажи и правильный подбор актеров, которые должны «оживить» их на экране — это во многом и есть залог успеха картины.

Совсем недавно, в конце июня этого года, был 30-летний юбилей выхода фильма «Человек с бульвара Капуцинов» режиссера Аллы Суриковой. Там я сыграл роль Черного Джека — небольшую, но запоминающуюся, ковбойскую.

Я отчетливо помню, как проходили съемки картины. Моя история была написана так здорово, что сыграть ее плохо было невозможно. Достаточно просто имя персонажа произнести: Черный Джек. И этим уже всё сказано — кто ты и что будешь делать.

Мой герой — человек, который в фильме скачет, стреляет из кольта... Он беспринципный, отрицательный персонаж. А моим антагонистом был Андрей Александрович Миронов, сыгравший мистера Джона Фёста — это его последняя главная роль в кино.

Режиссер фильма Алла Сурикова придавала подбору актеров очень большое значение. Искала именно таких артистов, которые на все 100% соответствовали бы образу, тому, что было написано в сценарии.

Могли бы получить любимые персонажи новую жизнь — и в плане истории, и в плане актерского воплощения? В принципе — да. И в 2010 году я сыграл в таком ремейке, назывался он «Человек с бульвара Капуцинок». Маша Миронова, дочь Андрея Миронова, играла там правнучку Джона Фёста. К сожалению, громкое имя оригинала вовсе не гарантирует успеха продолжению.

Однако и отвергать возможность появления ремейков тоже нельзя. А что же до сравнения героев нового фильма с персонажами первой картины, то это будет всегда. Зрители и критики бесконечно будут рассуждать: «Тот сыграл лучше, этот недотянул...» Хотя, на мой взгляд, это бессмысленно. Сравнивать стоит только в том случае, когда о произведении больше нечего сказать.

А если же фильм все-таки задел чувства зрителей, дал пищу для размышлений о высоком, то какая разница, похожа эта героиня на ту, из оригинального фильма, или она абсолютно иная...

Главное, чтобы игра задела сердце зрителя. И тогда уже не так важно, ремейк это или совершенно новый проект.

Автор — народный артист РСФСР

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