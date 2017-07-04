Кампанию против «заборизации» запустило в Северной столице общественное движение «Красивый Петербург». Там считают, что ограждения, которые устанавливаются на тротуарах повсеместно, не только не способствуют безопасности, и вредят городской среде.

Активисты уверены, что многие такие заборы устанавливаются без необходимых согласований с властями и с нарушениями норм. Ограждения заметно уменьшают ширину тротуара и мешают проходу. Кроме того, они часто появляются в охранных зонах объектов культурного наследия или там, где очевидна их бесполезность.

Как сообщает портал Санкт-Петербург.Ру, в ближайшее время результаты расследования общественников по поводу вреда ограждений будут направлены губернатору Георгию Полтавченко.

Его просят указать, на каких участках заборы были поставлены без необходимых согласований, а на каких - с соблюдением всех норм. В дальнейшем активисты будут добиваться демонтажа незаконных ограждений.