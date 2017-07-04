Компания «Российские железные дороги» за время проведения Кубка конфедераций 2017 осуществила перевозку более 640 тыс. болельщиков и участников турнира. Об этом заявил директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов.

По его словам, из 640 тысяч более 60 тыс. человек воспользовались правом бесплатного проезда. Пегов также отметил, что наибольшим спросом в дни матчей пользовались направления Москва и Санкт-Петербург. Для перевозки пассажиров были задействованы 56 дополнительных поездов, было реализовано больше 13 тыс. мест, сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году планируется перевезти более 2,6 млн болельщиков и участников соревнований. Матчи ЧМ-2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.