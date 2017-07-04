Президент Украины Петр Порошенко встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве 9 июля, сообщает во вторник пресс-служба украинского лидера.

«Во исполнение договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов Америки 9 июля в Украине с визитом будет находиться государственный секретарь США Рекс Тиллерсон», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в ходе визита госсекретаря США стороны обсудят вопросы «укрепления стратегического партнерства между двумя странами и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины».

Порошенко и Тиллерсон также затронут тему реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита украинского президента в США в середине июня.