Законопроект о замене европейского законодательства британским в связи с выходом Великобритании из состава ЕС будет внесен в парламент на следующей неделе, сообщает Reuters.

Отмечается, что членам правительства и парламентариям придется пересмотреть тысячи европейских законов и понять, какие именно из них следует переделать в национальные.

По данным библиотеки палаты общин британского парламента, в настоящее время в Британии действуют 19 тыс. законодательных норм ЕС.