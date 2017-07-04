Следственный комитет РФ проводит проверку в отношении одного из подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова Тамерлана Эскерханова, который оскорбительно отозвался в адрес представителя следствия.

«Проверка проводится в отношении Эскерханова по ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства») после его оскорбительных высказываний в суде в отношении представителя следствия», — сообщил источник, близкий к ситуации.

Ранее на заседании обвиняемые в убийстве политика заявили, что следователи проводят с ними незаконные действия в здании суда. Об этом суду сказал главный фигурант дела Заур Дадаев. Другие подсудимые Дадаева поддержали, передает BFM. Дадаев обратился к судье Юрию Житникову: «Конвоир сказал, что с вашего разрешения следователь Москвин пришел с понятыми, посадил нас «в аквариум» в другом зале и стал задавать вопросы», — сказал Дадаев.

В ответ Житников пояснил, что в связи с заявлениями одного из подсудимых в судебном заседании суд направил материалы в следственные органы для проведения проверки. «Вот они проводятся», — сказал судья. Подсудимые спросили судью, о каком именно заявлении идет речь, однако Житников переадресовал вопрос следователям: «Вот у них (следователей) и уточните».

27 февраля 2018 года Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

Всего по данному делу проходит пять подсудимых. Предположительным киллером считается Заур Дадаев. Также по подозрению в убийстве были задержаны Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Предполагаемым заказчиком считается Руслан Мухудинов, который находится в международном розыске.