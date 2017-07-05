Режиссер Сергей Карандашов, известный по фильмам «Странник» и «Дар», снимет документальный фильм «Мастерская» о Студии первого и экспериментального фильма Алексея Германа при «Ленфильме» (ПиЭФ). Кроме ее худрука героями фильма станут режиссеры, снявшие на студии свои дебютные картины: Алексей Балабанов, Евгений Юфит и многие другие.

Сам Карандашов, выпускник мастерской Германа, снял на ПиЭФ несколько документальных фильмов, а также стал режиссером-стажером на съемках «Хрусталев, машину!». В фильме будут использованы интервью героев тех событий, архивные материалы, а также кадры из картин, снятых на студии. Производством «Мастерской» занимается преемница ПиЭФ, кинокомпания «Север», на которой Герман делал свою последнюю картину «Трудно быть богом».

— Когда мы в 1991 году поступили в режиссерскую мастерскую Алексея на студии, — рассказывает режиссер Сергей Карандашов, — первое или почти первое, что сказал нам мастер: «Я не педагог и ничему обучить вас не смогу. Просто работайте рядом со мной, помогайте, снимайте сами, творите». Время показало, что Герман в итоге оказался прав. Мастерству научить нельзя, но его можно впитать, работая рядом с мастером.

По структуре фильм будет состоять из двух частей продолжительностью по 52 минуты. В первой пойдет рассказ о том, как в 1988 году возникла «Мастерская первого фильма» (позднее — Студия первого и экспериментального фильма), что происходило в стране и на «Ленфильме» и, в частности, как вокруг Германа собиралась студийная команда.

Во второй части фильм будет посвящен собственно процессу набора, обучения студентов, их взаимодействию с мастером и педагогами, их первым шагам в профессии.

— В середине 1980-х в «Ленфильме» прервалась связь поколений, — отметила киновед, главный редактор портала «Чапаев» и основатель журнала «Сеанс» Любовь Аркус. — Появлялись новые прекрасные имена, но не было традиции, школы. Значение «Мастерской первого фильма» трудно переоценить, потому что там путевку в большое кино получили люди, которые нигде больше этого сделать не смогли бы. Надо сказать, что мастерская была тандемом двух личностей — Алексея Юрьевича Германа, а также редактора Юрия Павлова, который искал и приводил новых людей. Конечно же, как и во всем, что делал Алексей Юрьевич, большую роль играла Светлана Игоревна Кармалита. Там не смотрели ни на образование, ни на биографию, а руководствовались лишь художественной интуицией.

На студии получили возможность снять свои первые фильмы энтузиасты «параллельного кино» Евгений Юфит, Максим Пежемский и Сергей Винокуров, кинокритик Олег Ковалов, художник и литератор Виктор Тихомиров и многие другие «непрофессиональные» кинематографисты.

В 1991 году свой дебютный полнометражный фильм «Счастливые дни» по Беккету с Виктором Сухоруковым в главной роли здесь снял Алексей Балабанов. Кроме того, свою единственную игровую картину «Еврейское счастье» на базе студии сделал и будущий президент «Артдокфеста», документалист Виталий Манский. Среди фильмов ПиЭФ такие знаковые, как «Замри-умри-воскресни!» Виталия Каневского, «Барабаниада» Сергея Овчарова, «Ой, вы, гуси» Лидии Бобровой, «Лошадь, скрипка и немножко нервно» Ирины Евтеевой, «Улыбка» Сергея Попова и многие другие — всего около 30 картин.