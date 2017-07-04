В администрации Орла прошло совещание, посвященное ходу ремонта городских дорог. До конца года власти обещают отремонтировать 21 участок дорог. Сейчас ремонт ведется на восьми улицах.

Впрочем, как сообщает ресурс InfoOrel.ru, в первоначальный график всё же были внесены изменения. В частности, решено не затягивать с ремонтом Лужковского моста. Начало работ там было запланировано лишь на следующий год, однако сроки будут сдвинуты.

Проблему Лужковского моста на совещании затронул депутат областного совета Виталий Рыбаков. С его мнением о том, что надо «что-то делать с ямами в 15 см», согласился исполняющий обязанности главы администрации Александр Муромский, призвавший, что «хуже него в Орле нет».

Градоначальник настоял на том, чтобы графики ремонтов были пересмотрены вместе с подрядчиком. А если нужно, взять субподрядчика в помощь, поскольку ждать с этим объектом нельзя.