Россия, Китай и Иран стали лидерами в области разведдеятельности в Германии, говорится в докладе контрразведки ФРГ, представленном во вторник в Берлине.

При этом скандал с прослушкой канцлера Германии Ангелы Меркель не упоминается в докладе. Тема деятельности американских спецслужб в ФРГ также почти не затронута.

Документ сообщает, что в центре разведработы РФ в прошлом году находились отношения между ЕС и Турцией, будущее ЕС после голосования по Brexit и европейская политика в области безопасности и обороны.

«Усилия российской разведки были направлены на определение реакции Европы на российскую военную операцию в Сирии», — отмечается в документе.