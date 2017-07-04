Торжественное открытие мемориальной доски заслуженному художнику РСФСР Алексею Бучневу состоялось в Тамбове. Памятный знак установили на фасаде доме 7А на Советской улице, сообщает издание «Тамбовский курьер».

Алексей Бучнев создал цикл графических иллюстраций к сборникам стихотворений Сергея Есенина и Николая Рубцова, а также к краеведческой книге Пешкова «Страницы прошлого читая...» и другим произведениям. Широкую известность художнику принесло создание экслибрисов и увлечение ксилографией.

Всего мастером было создано около 80 различных книжных знаков, в том числе для библиотеки Государственного музея А.С. Пушкина в Москве и библиотеки Тамбовской областной картинной галереи. Произведения находятся в картинной галерее, краеведческом музее, частных коллекциях России и за рубежом.