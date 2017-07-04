Украина, строящая свое национальное самосознание на культе националиста Степана Бандеры, не войдет в Европу — Польша может наложить вето на возможное вступление этой страны в Европейский союз. Такое мнение высказал глава польского МИДа Витольд Ващиковский в интервью порталу wPolityce.pl.

Говоря о развитии отношений Польши и Украины, министр отметил, что в сфере истории они складываются хуже всего. «Наше послание ясно: с Бандерой в Европу вы (Украина. — Ред.) не войдете», — цитирует главу внешнеполитического ведомства RT.

По словам министра иностранных дел Польши, страна будет решительно добиваться от руководства Украины, «чтобы все вопросы были закрыты, прежде чем Киев встанет у ворот Европы с просьбой о членстве».

Отметим, политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена) и ее лидера Степана Бандеры, которые виновны в массовых убийствах поляков в 1942–1945 годах на Волыни, проводимую нынешним руководством Украины, в Польше воспринимают негативно. Так, в прошлом году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом.

Говоря о статусе польского нацменьшинства в Германии и Литве, Ващиковский отметил, что Польша не повторит ошибок 1990-х годов.