Китайскую делегацию в Кремле угостили блюдами русской кухни
Члены китайской делегации на переговорах в Кремле попробовали блюда русской кухни. Представителей КНР потчевали крем-супом из сморчков и оладьями с черной икрой.
Кроме того, обед включал салат из морских гребешков, шербет из хурмы, свиная вырезка с картофельным муслином и филе лосося с морковным муслином. На десерт подали мороженое из горького шоколада, передает «Лента.ру».
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин встретился в Кремле с китайским лидером Си Цзиньпином.
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с Корейским полуостровом и Сирией.
По итогам визита планируется утвердить план действий по реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017–2020 годы.