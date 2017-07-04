Члены китайской делегации на переговорах в Кремле попробовали блюда русской кухни. Представителей КНР потчевали крем-супом из сморчков и оладьями с черной икрой.

Кроме того, обед включал салат из морских гребешков, шербет из хурмы, свиная вырезка с картофельным муслином и филе лосося с морковным муслином. На десерт подали мороженое из горького шоколада, передает «Лента.ру».

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин встретился в Кремле с китайским лидером Си Цзиньпином.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с Корейским полуостровом и Сирией.

По итогам визита планируется утвердить план действий по реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017–2020 годы.