Вдова Алексея Германа-старшего и его постоянный соавтор Светлана Кармалита скончалась во вторник в Санкт-Петербурге на 78-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на сообщение главы департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслава Тельнова.

«Светлана Кармалита умерла в больнице Санкт-Петербурга», — сообщил Тельнов. По словам ее сына, режиссера Алексей Германа-младшего, в последние годы Кармалита «очень много работала, писала сценарии, занималась делами киностудии «Ленфильм».

Время и место прощания с киносценаристом, вдовой и соавтором фильмов Германа-старшего Светланой Кармалитой пока не определены.